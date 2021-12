Marta Temido desloca-se ao Porto para acompanhar caso de incêndio no hospital de São João

Na cama do quarto do serviço de Pneumologia do Hospital de São João, no Porto, o doente, que estava a receber oxigénio, terá decidido fumar, este domingo ao final da tarde. Mal acendeu o cigarro gerou-se uma explosão.

O homem ficou ferido com gravidade tal como outras três pessoas que estavam internadas no piso 9 - duas delas chegaram a estar em paragem cardiorrespiratória, mas acabou revertida já no serviço de Urgência. O paciente que estava ao lado da cama do homem que acendeu o cigarro acabou por morrer.



A Ministra da Saúde, Marta Temido, deslocou-se ao início da tarde ao Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, na sequência do incêndio registado no Serviço de Pneumologia. A Ministra da Saúde lamenta profundamente a morte registada e endereça sentidas condolências aos familiares das vítima e deseja uma rápida recuperação de todos os feridos.Marta Temido expressa total solidariedade ao Conselho de Administração do CHUSJ, aos profissionais de saúde e a todas as pessoas afectadas por esta tragédia, e agracede aos profissionais e bombeiros que prontamente deslocaram os doentes e combateram este trágico incêndio.