Um homem, de 82 anos, matou esta terça-feira com três tiros um bombeiro reformado, de 70, em Cacilhas, concelho de Almada, numa desavença por causa do terreno onde ambos tinham hortas. O homicida ainda feriu com um cajado na cabeça uma mulher, de 60 anos, antes de se matar também com a mesma pistola - efetuando um disparo na cabeça.