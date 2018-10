Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata ex-sogro do irmão com gancho de cabelo no coração

Luís Lopes, 50 anos, foi assassinado após discussão sobre custódia do neto. Crime ocorreu em São Miguel.

Por Miguel Curado | 01:30

Uma mulher de 34 anos foi detida pela PJ dos Açores, por ter assassinado, com um golpe no coração, desferido com uma das lâminas de um gancho que usava para prender o cabelo, um homem de 50 anos. O crime ocorreu no concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, quando a vítima tentava impedir que a homicida e o irmão (pai do seu neto) levassem o menor para passar o fim de semana mais cedo.



O crime ocorreu pelas 16h30 de quinta-feira, à porta de casa da vítima, Luís Lopes, em Porto Formoso. O camionista residia com a mulher e três filhas. Uma delas estava em litígio com o ex-companheiro por causa de um filho. A criança estava a morar com a mãe. O pai, a tia, e outro homem deslocaram-se à casa de Luís Lopes para a ir buscar. A discussão entre os familiares de pai e mãe do menor aqueceu na rua, até Luís Lopes reentrar em casa para ir buscar um pau. "Dizem que ele o fez para se defender", explicou ao CM uma vizinha da vítima.



No entanto, ao voltar à rua, o camionista foi atingido por um rápido golpe no coração. A homicida abandonou o local ainda com a arma do crime. Aterrorizados, os familiares da vítima chamaram os bombeiros da Ribeira Grande e a PSP. "Ainda foi prestado socorro médico à vítima, com apoio do INEM. A mesma foi para o hospital de Ponta Delgada, onde faleceu", explicou fonte dos bombeiros da Ribeira Grande.



A PJ dos Açores assumiu a investigação e, esta sexta-feira de madrugada, deteve a homicida na zona de Capelas, São Miguel. A mulher, de 34 anos, deverá ser este sábado presente a tribunal.



PORMENORES

Autópsia

Ao que o CM apurou, a autópsia de Luís Lopes realizou-se esta sexta-feira, em Ponta Delgada. O relatório deste exame será usado pelo juiz que interrogar a homicida, na aplicação da medida de coação.



Gancho afiado

A arma usada para matar Luís Lopes foi um gancho de cabelo de grandes dimensões, com duas lâminas afiadas nas pontas. Exaltada, a homicida tirou o gancho do cabelo e espetou-o no coração da vítima.



Religioso

Luis Lopes vivia com a mulher, três filhas e um neto em Porto Formoso, São Miguel. Era descrito como um homem religioso, que participava nas Festas de São Pedro, na Ribeira Grande.