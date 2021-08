Um jovem de 21 anos, holandês, é presente a tribunal esta segunda-feira de manhã, em Lisboa, por ter morto à pancada a namorada, de 20 e da mesma nacionalidade, após terem recebido ordem para sair do hostel onde residiam, em Arroios, na capital.O crime ocorreu pelas 18h00 de sábado, num hostel na rua Frei Francisco Foreiro, onde estavam há ano e meio. O casal trabalhava numa empresa de telemarketing.sabe que a gerência tinha recebido queixas de hóspedes pelo ruído e fumo causado pelos jovens, que foram notificados para sair. Terá sido este o motivo que levou o agressor a uma violenta discussão com Martine Der Morche, a vítima, agredindo-a a murro na cabeça e com pontapés.Na unidade hospitalar, foi-lhe diagnosticado um edema e vários coágulos cerebrais. A jovem não resistiu e morreu ontem à tarde.A investigação ficou entregue à Polícia Judiciária.