Mata pai com 17 machadadas para vingar anos de violência em Barcelos

"Mãe, aconteceu uma coisa ruim". Foram as únicas palavras que Pedro, de apenas 16 anos, conseguiu dizer à mãe, por telefone, minutos depois de matar o pai à machadada, na cama onde aquele dormia, em Pereira, Barcelos. O estudante, que está em prisão domiciliária, foi agora acusado de homicídio.A acusação, consultada pelo, indica que o jovem atuou com raiva e violência extrema - desferiu pelo menos 17 machadadas na cabeça, no rosto, no peito, nos braços e nos órgãos genitais de Adélio Ribeiro, de 52 anos, "não lhe dando qualquer hipótese de defesa".O crime aconteceu a 26 de julho do ano passado. Pedro foi agora acusado pelo Ministério Público de Guimarães. Será julgado por um crime de homicídio e arrisca uma pena que pode ir de seis a 12 anos de prisão. A procuradora defende que, apesar da conduta "altamente censurável" do arguido, "tem de se atender à violência física e verbal vivenciada pelo arguido, com reiteradas ofensas verbais e físicas, durante anos". Sustenta que o jovem terá sido vítima de tentativa de abuso sexual, "chegando a ser tocado pelo seu pai na zona das virilhas, sem justificação".Adélio Ribeiro foi morto um dia após regressar de França. Durante o almoço, depois de ter passado a manhã a beber, insultou a mulher à frente do filho. Depois, a mãe saiu para o trabalho e Pedro esperou que o pai adormecesse para o atacar. A acusação diz que "atuou com frieza de ânimo".