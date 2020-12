Chuva, vento e granizo na Madeira causam inundações e estragos. Há "dezenas" de desalojados

A ilha da Madeira está a ser fustigada por um forte temporal esta sexta-feira, dia de Natal.

Segundo o Jornal da Madeira, as fortes chuvas que se fazem sentir na zona norte da Madeira, em especial nas localidades de Ponta Delgada e Boaventura, já causou inundações em estradas e casas, com avultados danos materiais registados.

O mau tempo parece não dar tréguas na região que, pelas 17h00 foi palco de forte queda de granizo na cidade do Funchal. Nas redes sociais multiplicam-se as publicações de espanto de quem foi surpreendido pela queda de gelo na ilha.



As inundações que se fizeram sentir deixaram muitas pessoas encurraladas dentro das próprias casas e obrigadas a recorrer aos bombeiros. Há relatos de estradas cortadas devido ao seu alagamento.



Ao CM, um turista portuguesa de férias ficou presa num túnel em S. Vicente de Ponta Delgada após uma derrocada. Há pelo menos mais oito pessoas que ficaram presas no túnem que liga Boaventura a Ponta Delgada. Há também várias pessoas que ficaram isoladas em casa e sem forma de sair devido às inundações. Ao CM, um morador relatou que a mãe, idosa, estava nesta situação e à espera de ajuda.



Presidente da Junta de Ponta Delgada fala em "dezenas" de desalojados e lança apelo: "Por favor, ajudem-nos!"

O presidente da junta de freguasia de Ponta Delgada, onde há registo de várias inundações adianta que já várias pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas e lançou um apelo desesperado. "Se houver alguém que nos possa ajudar, por favor, ajudem-nos", afirmou ao Diário de Notícias da Madeira.



Miguel Freitas alerta ainda que uma casa ruiu (estaria desabitada) e que as inundações fizeram cerca de "uma dezena" de desalojados. Entretanto, e com o presidente da junta de freguesia de Ponta Delgada, adianta que vai ser montado um "gabinete" de crise na sede da Associação Desportiva e Recreativa local.



Concelho de São Vicente fortemente afetado

As fortes chuvas que estão a cair no norte da Madeira, em particular no concelho de São Vicente, estão a provocar inundações em estradas e residências e já causou algumas derrocadas, revelou o presidente da autarquia, José António Garcez.

"Há várias situações que estamos a acudir", disse o autarca, adiantando que as zonas mais penalizadas são Ponta Delgada e Boa Ventura, onde já ocorreram transbordo de ribeiros, lamas e algumas derrocadas.

As más condições atmosféricas também têm estado a atingir o concelho de Santana, onde uma derrocada condicionou o trânsito entre o Arco de São Jorge e as Cabanas.

Trovoada, chuva e queda de granizo tem marcado o dia de Natal em grande parte da Madeira, excetuando a ponta oeste da ilha.

Madeira sob aviso amarelo. Mau tempo só deve melhorar durante a noite

O arquipélago está sob aviso amarelo para precipitação, mas o diretor do Observatório de Meteorologia da Madeira, Victor Prior, adiantou à Lusa que a previsão é que durante a noite as condições comecem a melhorar.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18:00, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.

Ao início da tarde, a Direção Regional de Estradas emitiu um comunicado onde dava conta de várias estradas encerradas precisamente nas localidades de Ponta Delgada, Boaventura, Santana e São Jorge.