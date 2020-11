Cheias e granizo: Mau tempo atingiu em força Alentejo e Algarve

Segundo apurou o CM junto da Proteção Civil, foram contabilizadas 32 ocorrências desde as 04h00 até às 9h30. A maioria tratou-se de inundações da via pública e de algumas casas e estabelecimentos comerciais.















No Alentejo, nomeadamente em Moura, chegou mesmo a cair granizo. A chuva intensa provocou ainda cheias em particular neste município do distrito de Beja.No Algarve, a chuva intensa caiu principalmente durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira, nomeadamente em Olhão e Loulé. Na Fuzeta as inundações nas ruas chegaram aos estabelecimentos que também se encheram de água.Segundo apurou ojunto da Proteção Civil, foram contabilizadas 32 ocorrências desde as 04h00 até às 9h30. A maioria tratou-se de inundações da via pública e de algumas casas e estabelecimentos comerciais.

A forte precipitação que se fez sentir este domingo na maioria do País caiu com especial intensidade nas regiões do Alentejo e do Algarve.