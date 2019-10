Chuva cai com menor intensidade um dia depois das inundações no Norte do País

Um dia depois de se terem registado inundações no Norte do País, particularmente nos distritos do Porto e Braga, este domingo a chuva cai com menor intensidade, apesar de ainda não dar tréguas, segundo dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o IPMA, preveem-se "aguaceiros, em especial no litoral" que não se comparam com a chuva forte e trovoada que se fizeram sentir este sábado.O Instituto alerta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima na região Sul.Em Lisboa, capital portuguesa, estão previstos aguaceiros, "em especial até ao final da tarde", e existe a possibilidade de ocorrência de trovoada. Os termómetros, em Lisboa, vão chegar aos 18 graus.Já no Porto, o cenário é idêntico, mas as temperaturas atingem os 17 graus.