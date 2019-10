O mau tempo faz-se sentir em todo o País e no distrito de Braga, mais concretamente na freguesia de Ferreiros, há carros que ficaram parcialmente submersos devido à chuva intensa que se faz sentir, assim como no Porto, onde há também habitações inundadas.Nas imagens é possível ver a Rua Maria Amélia Bastos Leite, em Braga, completamente inundada.

Segundo avança a Lusa, há registo total de 34 ocorrências entre as 08h00 e as 11h30.

Segundo o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Braga foram registadas 20 ocorrências entre as 08h15 e as 11h00 no distrito relacionadas com inundações em habitações e estradas devido às chuvas fortes.

Não há, até ao momento, registo de feridos ou danos em habitações que impliquem a saída das pessoas das casas.

Recorde-se que oito distritos do continente estão este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e rajadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00.