Inundações e quedas de árvores em Vila Real

Bombeiros do Pinhão já se encontram nas operações de limpeza.

Por Lusa | 22:13

A chuva intensa provocou várias ocorrências desde inundações de edifícios, estradas, quedas de árvores e falhas de eletricidade um pouco por todo o distrito de de Vila Real, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.



Ao final da tarde de hoje, o distrito de Vila Real foi atingido por uma trovoada, acompanhada de precipitação muito intensa, que caiu num curto espaço de tempo.



O comandante distrital de operações de socorro, Álvaro Ribeiro, referiu que "um elevado número de operacionais" está envolvido nas ações de limpeza de estradas, devido à chuva forte, ao arrastamento de terras e quedas de árvores, e ainda de desentupimento de sarjetas e pequenas inundações em edifícios.



Foram contabilizadas ocorrências em vários concelhos do distrito, nomeadamente a norte, em Montalegre, onde a trovoada e precipitação começaram ao final da tarde, ainda Chaves, Vila Real, Alijó, Sabrosa e Peso da Régua.



Na cidade de Vila Real há registos de inundações na Avenida Primeiro de Maio e ainda na zona industrial, onde alguns carros ficaram parcialmente submersos, e verificou-se também uma falha de energia devido à inundação de um posto de transformação.



Álvaro Ribeiro disse que não é possível, para já, contabilizar o número de ocorrências, até porque os "telefones estão permanentemente a tocar".



Carlos Pereira, comandante dos bombeiros do Pinhão, concelho de Alijó, disse que se verificaram inundações num hotel e num bar, junto ao cais fluvial desta vila, e que a chuva intensa provocou o arrastamento de terras para a zona da ponte rodoviária sobre o rio Douro e da linha de ferro.



Os bombeiros do Pinhão já se encontram nas operações de limpeza e contam com o reforço de equipas de voluntários de Alijó e de Favaios.



Também em Alijó, devido ao mau tempo, foi cancelado o concerto no âmbito da iniciativa "Quintas à Noite", que seria dado pela Orquestra Juvenil de São Mamede de Ribatua, e que estava previsto para esta noite.