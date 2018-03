Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marginal novamente encerrada em Oeiras devido à agitação marítima

Via tem sofrido cortes temporários deste quinta-feira.

16:38

A Estrada Marginal voltou este sábado a ser encerrada ao trânsito, em Oeiras, às 15h20, devido à agitação marítima, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.



O mesmo troço foi interditado na sexta-feira à tarde, entre Paço D´Arcos e o Alto da Boa Viagem (sentido Cascais-Lisboa) e reaberto cerca das 17h20.



A Marginal tem sofrido cortes temporários deste quinta-feira, devido à agitação marítima.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai manter-se em Portugal continental pelo menos até ao final da próxima semana, e o vento vai continuar forte, mas com tendência para diminuir.



Relativamente à agitação marítima, o comandante do Serviço Nacional de Bombeiros e da Proteção Civil disse que, apesar de longe de atingir os picos recentes dos 10/12 metros, vai continuar forte em toda a orla costeira (oeste e sul), com a ondulação de sudoeste de quatro a cinco metros, embora, pontualmente, possa ser bastante superior.