Médica que deu consultas no Pico e São Jorge suspeita de ter coronavírus

Uma médica que deu consultas no Pico e em São Jorge, nos Açores, está a ser avaliada por suspeita de coronavírus. A paciente de 35 anos terá estado em contacto com um caso confirmado no norte de Portugal continental nos dias 27 e 28 de fevereiro, segundo comunicado do Governo Regional dos Açores.A mulher está estável e foi transportada para o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. Segundo o mesmo jornal, as Autoridades de Saúde já estão em contacto com os utentes que estiveram consulta com a profissional de saúde e todos os seus contactos próximos.De acordo com o DN, tratam-se de 50 pessoas que foram isoladas preventivamente.