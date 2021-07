Médico de 68 anos detido por violação e quatro crimes de coacção sexual em hospital na Covilhã

Um médico de 68 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, por suspeitas de ter violado uma pessoa e por suspeitas de quatro crimes de coacção sexual em ambiente hospitalar na Covilhã.Ao todo tratam-se de três vítimas diferentes, uma das quais denunciou os crimes. Nesse sentido, "foram desenvolvidas diversas diligências de investigação, as quais permitiram identificar o suspeito da prática dos crimes em causa, bem como as circunstâncias em que os mesmos ocorreram", avança a PJ em comunicado.

O detido, foi presente às competentes autoridades judiciárias e interrogado judicialmente Fica proibido de contactos com as vítimas e suspenso do exercício de profissão e correspondentes funções médico hospitalares.