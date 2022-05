Um médico entre os 50 e os 60 anos, que ainda exerce na Área Metropolitana de Lisboa, e a namorada, foram acusados pelo Ministério Público por tráfico de medicamentos contendo substâncias estupefacientes. Foram ambos presos, pela PJ, quando tentavam embarcar para a Guiné-Bissau.





Com casa e negócios em Bissau (têm uma farmácia), o casal terá feito várias viagens para aquele país africano. No início de 2020 foram presos com várias malas cheias de medicamentos, cuja posse é considerada ilegal, e que iriam vender na Guiné. Vão ser julgados nas Varas Criminais de Lisboa.