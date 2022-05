Uma megaoperação que visava desmantelar uma rede organizada de crimes de furto, furto qualificado, roubo, sequestro, extorsão, posse de armas proibidas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, burla e associação criminosa, envolveu esta segunda-feira, ao longo de todo o dia, 300 operacionais da GNR e 30 da PSP. Foram detidos 17 homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 50 anos.





A operação decorreu nos distritos do Porto, Braga e Aveiro, mas a rede, sabe o, operava de norte a sul do País. Um dos locais alvo de buscas foi o Bairro das Enguardas, em Braga. A investigação dura há cerca de dois anos e os detidos deverão ser esta terça-feira presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC).