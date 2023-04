PJ desmantela estufa ilegal e apreende duas mil plantas de canábis em Santarém

A Polícia Judiciária desmantelou uma estufa de cultivo ilegal de canábis, apreendeu cerca de duas mil plantas de canábis e deteve dois homens e uma mulher suspeitos de integrarem uma rede criminosa dedicada à produção e exportação de canábis.



A Operação "Erva Doce", iniciada em 2022, culminou no desmantelamento da estufa que, segundo comunicado da PJ, funcionava em Santarém, no "interior de armazém de grandes dimensões equipado com sofisticados sistemas de controlo de temperatura, humidade, iluminação, rega, ventilação e extração forçada de ar, pretendendo maximizar a capacidade produtiva".

A PJ acrescenta que foram apreendidos todos os equipamentos usados na produção, bem como dois carros, 12 telemóveis, uma pistola de calibre 7,65, centenas de munições do mesmo calibre e uma espingarda semiautomática de calibre 12.

Os detidos, dois estrangeiros e um português, entre os 45 e os 70 anos de idade, ficaram em prisão preventiva. O homem mais velho, português, ficará em prisão preventiva até transitar para prisão domiciliária.

A PJ informa que a investigação ainda está a decorrer.