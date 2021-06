Cinco detidos em megaoperação da PSP por furto de catalisadores

Pelo menos cinco pessoas foram detidas esta quarta-feira numa operação da PSP que decorre em vários distritos do território nacional e que envolve a prática dos crimes de furto e recetação de catalisadores e branqueamento de capitais.



A "Operação carbono" tem como objetivo dar cumprimento a mandados judiciais de busca e de detenção de pessoas, sendo que há cerca de meia centena de "alvos", segundo nota da PSP.





A operação está em curso e em simultâneo em vários distritos do continente, designadamente Santarém, Porto, Leiria e Coimbra.São visadas residências de suspeitos dos furtos, sucateiras e outros locais referenciados durante as investigações por comercializarem ilicitamente esses componentes."Desde o início de 2020, altura em que se verificaram as primeiras ocorrências, a PSP registou cerca de 2600 ocorrências de furto de catalisadores em todo o território nacional e uma aceleração deste tipo de crimes desde o início do desconfinamento.", lê-se na nota.