Megaoperação da PSP no combate ao tráfico de droga em Lisboa e Leiria

Uma megaoperação está a decorrer durante a manhã desta terça-feira, na zona da Grande Lisboa e em Leiria. A Polícia de Segurança Pública montou esta ação, que teve início cerca das 07h00, no combate ao tráfico de estupefacientes.



De acordo com nota enviada por aquela autoridade, a polícia irá realizar cerca de 38 buscas domiciliárias e o cumprimento de mandados de detenção em 3 concelhos do distrito de Lisboa (Oeiras, Amadora e Sintra) e 2 concelhos do distrito de Leiria, cujo epicentro da operação é no Alto da Loba, em Paço de Arcos – Oeiras.