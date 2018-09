Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meia tonelada de pescado impróprio para consumo apreendida em Mira

13:24

O Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro da GNR apreendeu mais de meia tonelada de pescado impróprio para consumo num armazém situado na praia de Mira, informou esta quarta-feira aquele órgão policial.



Em comunicado, a GNR esclarece que a apreensão ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização à venda ambulante de pescado fresco, realizada na terça-feira.



Segundo a GNR, os militares abordaram um homem de 55 anos que estava a vender peixe cuja proveniência foi necessário averiguar.



"Das diligências efetuadas, os militares detetaram um armazém, onde estava guardado diverso pescado sem respeitar as normais condições de conservação, nomeadamente 352 quilos de carapau, 142 quilos de sarda, 72 quilos de sardinha e cerca de um quilo de salema", refere a mesma nota.



As autoridades apuraram ainda que este pescado não tinha sido sujeito ao regime de primeira venda em lota, resultando na sua apreensão.



A GNR refere ainda que o pescado foi submetido a análises, tendo sido considerado impróprio, acabando por ser destruído, evitando-se assim algum risco para a saúde pública.