Uma menina de 10 anos ficou ferida, esta quinta-feira de manhã, depois de ter sido atropelada por um carro na rua Professor Doutor Egas Moniz, em Avanca, Estarreja.Ao que oapurou junto da GNR, o acidente aconteceu quando a criança estava a atravessar a rua, num local sem passadeira.A menor foi assistida no local pelos Bombeiros de Estarreja e levada para o Hospital de Aveiro com ferimentos considerados ligeiros.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.