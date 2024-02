Um despiste de carro causou quatro feridos, três dos quais com gravidade, na Estrada Nacional 515, em Benavente, este domingo.Entre as vítimas estão duas crianças, de seis e 12 anos, de acordo com o Comandante dos Bombeiros de Benavente, José Nepomuceno. A mais velha encontra-se em estado grave. Todas as vítimas seguiram para o Hospital de Vila Franca de Xira.Os Bombeiros de Benavente receberam o alerta cerca das 12h30. A ocorrência mobilizou um total de 16 operacionais.