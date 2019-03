Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de nove anos amarrado por colegas durante o recreio

Criança terá sido vítima de bullying na Escola Básica do Convento, em Mirandela.

Por T.R. | 07:55

Um menino de 9 anos terá sido vítima de bullying na Escola Básica do Convento, em Mirandela, onde estudam alunos do primeiro ciclo.



Na quarta-feira, a criança terá sido amarrada durante o recreio, com recurso a uma corda, nos pés, mãos e no pescoço, por três colegas de turma, com idades entre os 9 e os 10 anos, e terá ficado com marcas.



Foram outros colegas a denunciar o caso à mãe da vítima, que depois terá sido confirmado pelo aluno agredido.



Este sábado, ao CM, o diretor do Agrupamento de Escolas de Mirandela, Vítor Esteves, disse desconhecer pormenores sobre o caso, mas garantiu que a diretora da escola já tomou medidas em relação ao mesmo.