Menino de quatro anos atropelado em Amarante

Criança ficou gravemente ferida. Desconhecem-se as causas do acidente.

Um menino de quatro anos ficou gravemente ferido após ter sido atropelado por um carro na rua do Mato, em Ataíde, concelho de Amarante, este sábado à tarde, pelas 14h50.



Os bombeiros de Vila Meã deslocaram-se de imediato ao local e socorreram a vítima, que foi depois transportada para o Hospital de São João, no Porto.



O condutor, um homem de 41 anos, foi identificado pela GNR no local.



Desconhecem-se as causas do acidente.