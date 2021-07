Menino de sete anos morre à frente dos pais em despiste no Montijo

Um menino de 7 anos morreu esta quinta-feira à tarde na sequência de um despiste em Sarilhos Grandes, Montijo. Segundo o CM apurou, duas outras pessoas – os pais, com cerca de 30 anos – que seguiam na mesma viatura ficaram feridas, um em estado grave.Ambas foram transportadas para o Hospital de S. José, Lisboa. As vítimas têm nacionalidade moldava. O acidente ocorreu em circunstâncias que estão agora a ser analisadas pelas autoridades.O automóvel despistou-se e acabou por embater com violência numa parede, o que deixou a viatura destruída e as três vítimas presas no interior.