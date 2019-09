Um menor de 13 anos foi agredido à porta da escola, no concelho do Seixal, na tarde de quinta-feira. A PSP foi chamada ao local e tomou conta do caso. Ninguém foi detido.Ao que oapurou, na origem das agressões terão estado insultos do aluno a uma funcionária da escola. A auxiliar chamou o marido e amigos que já no exterior atacaram o menor.Agentes da PSP foram chamados à escola, falaram com a vítima, com a direção da escola e com um dos suspeitos. A investigação prossegue.