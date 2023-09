Filipe Chen Wang, de 15 anos, viajava com amigos, na madrugada desta segunda-feira, numa carrinha de caixa aberta numa estrada em terra de acesso à barragem do Carril, em Tomar, quando a viatura capotou e o atingiu mortalmente. Os sete amigos, com idades entre os 15 e os 19 anos, que seguiam no veículo ficaram feridos, mas só dois foram transportados para o Hospital de Abrantes, tendo os restantes sido assistidos no local, refere Vítor Bastos, adjunto de comando dos Bombeiros de Tomar.









