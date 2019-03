Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor de 16 anos tenta matar rival na escola com quatro facadas

Desacatos ocorreram no primeiro dia de aulas no Seixal por causa de vídeo a pontapear um idoso.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

O rapaz de 16 anos publicou um vídeo nas redes sociais a pontapear um idoso, nas férias escolares de 2018. O rival, de 17, respondeu com desagrado e ameaçou bater no mais novo, numa troca de bocas na internet.



No primeiro dia de aulas confrontaram-se na Escola Básica 2/3 Paulo da Gama, na Amora, Seixal. O de 16 deu quatro facadas no rival mas o juiz deixou-o em liberdade.



O Ministério Público recorreu. Diz que "quis matar", pediu a indiciação por homicídio qualificado e a prisão preventiva.



O Tribunal da Relação de Lisboa negou agora o recurso e manteve-o em liberdade.



O Ministério Público entende que o agressor deu quatro golpes ao rival, após este o ter confrontado e dado um murro no peito, "perante a perspetiva da vergonha que para si resultaria de não responder a uma agressão, determinando-se por um motivo gratuito e manifestamente desproporcionado".



E "atuou de forma premeditada, pensou no confronto, pensou na forma como atuaria, levando para o recinto escolar uma faca, e foi disposto a fazer o que fez".



E prevê que possa cometer "factos da mesma natureza ou até mais graves".



PORMENORES

Proibido de ir à escola

A agressão com uma faca de 8 centímetros de lâmina ocorreu a 17 de setembro de 2018. O agressor está obrigado a apresentações diárias na PSP, proibição de permanecer na escola e de contactar ou aproximar-se, por qualquer meio, da vítima.



Homicídio simples

O jovem está indiciado por homicídio simples tentado (8 a 16 anos), o que o Ministério Público queria agravar para qualificado tentado (12 a 25 anos). A Relação recusou, assim como a agravação das medidas de coação para prisão preventiva.