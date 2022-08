Menor detido por atacar jovem com sete facadas em desacatos entre grupos no Porto

na madrugada de sábado na Avenida dos Aliados, no Porto.





Um menor de 17 anos foi detido, esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária por tentar matar um jovem de 23 com sete facadasSegundo as autoridades o crime ocorreu quando as vítimas aguardavam pela abertura do metro e foram abordadas por um grupo de 7 ou 8 jovens, tendo-se gerado uma altercação por motivos fúteis. O agora detido agrediu um jovem de 21 anos e, quando o irmão de 23 anos o tentou ajudar, "empunhou uma arma branca que usou para o esfaquear várias vezes, causando-lhe ferimentos graves e que implicaram o seu internamento hospitalar", explica a PJ em comunicado.

De acordo com a autoridade, o suspeito de 17 anos tem "referências policiais por crimes contra o património e ofensas à integridade física", vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.