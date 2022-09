Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois carros, em Rio Tinto.



Ao que o CM apurou, duas das vítimas, um jovem de 17 anos e a mãe foram transportados para o Hospital de São João no Porto com várias queixas na cervical e pescoço.







O acidente ocorreu pelas 20h15.



No local está a PSP e os Bombeiros Voluntários de Rio Tinto.



