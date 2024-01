Menor foge de casa da mãe, rouba 250 euros ao pai e acaba apanhado pela PSP a forçar cancelas no metro de Lisboa

Um jovem, de 15 anos, que estava dado como desaparecido em Santarém, foi localizado a tentar forçar as cancelas do metro da estação do Oriente, em Lisboa, na passada quinta-feira. PSP apreendeu uma réplica de arma de fogo, um telemóvel furtado e 75 euros.Segundo avança a PSP em comunicado, os agentes da polícia interpelaram o menor depois de o verem a forçar as cancelas de acesso ao metro."Solicitado o seu Cartão de cidadão, momento em que se confirmou a sua menoridade, o jovem apresentava-se impaciente e nervoso e questionado se teria algo ilícito em sua posse, este retirou voluntariamente do bolso da sua camisola, uma réplica de arma de fogo", pode ler-se.O jovem trazia um telemóvel que tinha furtado ao pai e a quantia de 75 euros, dinheiro que tinha sobrado de um levantamento de 250 euros efetuado da conta do progenitor.Depois do menor ser transportado para o departamento policial, verificou-se a existência de uma comunicação de desaparecimento feita pela mãe em Santarém.