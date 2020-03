Menores tombam carro furtado no Entroncamento

Dois rapazes, de 15 e 16 anos, furtaram um carro e circularam com ele a alta velocidade, acabando por se despistar e causar danos avultados em mais três viaturas que estavam estacionadas na rua, na madrugada de quarta-feira, no Entroncamento.

Segundo apurou o CM, os dois rapazes foram intercetados pela PSP a tentar sair do carro, que ficou tombado. Foram identificados e libertados, por naquele momento não haver ainda queixa de furto por parte do proprietário do carro. Quando a queixa der entrada, será feita uma participação ao Ministério Público por facto ilícito, já que são ambos menores de idade.

O acidente ocorreu numa zona residencial do Entroncamento e causou algum alarido, sobretudo após a chegada de familiares dos dois rapazes.