Ourives atacado por dupla armada em Gondomar

Os dois assaltantes já estavam dentro da casa de um ourives, na rua Prof. Camilo Oliveira, Gondomar, quando o proprietário, de 67 anos, estacionou o carro. Foi de imediato surpreendido por dois encapuzados que lhe apontaram uma arma de fogo e roubaram duas malas com ouro, dinheiro e vários documentos. Na fuga, os ladrões ainda fizeram disparos na direção do ourives, que não ficou ferido.A PSP foi ao local, mas tratando-se de um assalto com recurso a arma, a investigação passou para a Polícia Judiciária do Porto.O assalto violento ocorreu ao início da tarde de quarta-feira quando o ourives chegou a casa acompanhado de uma mulher de 38 anos, que será sua familiar. Um vizinho do comerciante de ouro assistiu à fuga dos assaltantes. "Foi tudo rápido. Vi os dois a saltarem o muro da casa, deixaram cair os sacos, entraram num carro e fugiram", contou, sob anonimato.Após ser emboscado à saída do carro, e num momento em que os assaltantes fugiam com as malas, o ourives ainda perseguiu os dois encapuzados que fizeram, pelo menos, um disparo na sua direção, mas que não o atingiu. Saltaram depois o muro da vivenda - numa zona residencial - e entraram num carro, no qual um cúmplice os esperava. Fugiram a alta velocidade, ao que tudo indica em direção à autoestrada. A viatura usada para a fuga dos assaltantes teria sido furtada.A vítima do assalto violento já foi proprietária de uma fábrica familiar e passou a retalhista de produtos em ouro.