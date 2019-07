Vendedor de ouro vítima de carjacking em Gondomar

Um vendedor de ouro foi esta segunda-feira vítima de 'carjacking' em Gondomar, distrito do Porto, por dois assaltantes que o ameaçaram com uma arma de fogo e se puseram em fuga na sua viatura, revelou a PSP.De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o vendedor de ouro circulava na rotunda do ciclista Paulo Ferreira, em Gondomar, quando, pelas 08h10, outro carro "se atravessou à sua frente, barrando-lhe a passagem".Daquela viatura saíram dois homens que, após ameaçar o vendedor com uma arma de fogo, lhe ocuparam o carro com os artigos em ouro, pondo-se em fuga, acrescentou a PSP.De acordo com a PSP, o carro onde circulavam os assaltantes foi deixado no local, estando aquela força policial a fazer diligências para apurar a quem pertencia.A PSP desconhece, por agora, o valor dos artigos roubados ao vendedor, que não sofreu quaisquer ferimentos.