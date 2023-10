Menores vêm viver para Portugal com a mãe e são abusadas sexualmente por familiar

Um homem, de 75 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da prática de vários crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual cometidos sobre duas menores, de oito e 15 anos, do seu círculo familiar. Os factos aconteceram em Olhão.Segundo avança a PJ em comunicado, os primeiros atos sexuais de relevo iniciaram-se em 2022, quando as vítimas, de nacionalidade estrangeira, vieram viver para Portugal com a mãe.

O agressor sexual, que era frequentador regular do seio familiar das menores, abusou sexualmente das meninas várias vezes, sempre em ocasiões em que se encontrava sozinho com estas.



Os crimes continuaram até que foi apresentada queixa na Polícia Judiciária, "formalizada pela progenitora de colegas frequentadoras do mesmo estabelecimento de ensino das vítimas, a quem haviam sido confidenciados os factos".

O detido vai ser presente esta terça-feira a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.