Militar alemão fratura bacia em exercício de salto de paraquedas em Tancos

Um militar alemão fraturou a bacia após a execução de um salto de abertura manual de paraquedas, no Aeródromo Militar de Tancos, tendo sido transportado ao hospital de Abrantes onde foi operado, disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial do Exército.

"No âmbito do exercício militar de cooperação bilateral Portugal-Alemanha "DEEPINFILL22", no final da tarde de dia 05 de outubro de 2022, durante a execução de um salto de abertura manual, no Aeródromo Militar de Tancos (Santarém), um militar alemão teve de acionar o paraquedas de reserva, o que originou uma aterragem fora da zona inicialmente prevista", refere a mesma fonte, em resposta a um pedido de informação da Agência Lusa.

Segundo o Exército, o militar alemão, "foi imediatamente assistido no local pelas equipas médicas militares, portuguesas e alemãs, de apoio ao exercício, e por uma equipa do INEM", tendo sido, "por decisão médica, evacuado para o hospital de Abrantes, onde foi operado a uma fratura na bacia".

O militar, segundo a mesma fonte, "encontra-se estável, sob observação pós-operatória, estando a ser preparada a sua evacuação para a Alemanha".

O Exército português acrescenta que, "no sentido de apurar todas as circunstâncias em que ocorreu este incidente, foi instaurado um processo de averiguações, conduzido pela Comissão Conjunta de Averiguações, composta por especialistas portugueses e alemães, de acordo com o estabelecido no acordo técnico de cooperação bilateral".

O acidente aconteceu no decorrer de um exercício de militares da Brigada de Reação Rápida (BRR) e militares alemães, que está a decorrer desde terça-feira, 04 de outubro, em Tancos, Vila Nova da Barquinha, no âmbito da cooperação bilateral Alemanha-Portugal 2022.

O exercício está a decorrer até 12 de outubro, nos concelhos de Abrantes, Chamusca, Constância, Gavião, Ponte de Sor e Vila Nova da Barquinha, em áreas urbanas e rurais, tendo o Exército dado conta previamente que seria "expectável um incremento significativo de movimentações militares apeadas ou com recurso a viaturas/aeronaves, tanto no período diurno como noturno".