Paraquedistas feridos durante exercício

Dois paraquedistas sofreram esta quinta-feira ferimentos quando faziam saltos, em Martinchel (Abrantes) e Tancos (Vila Nova da Barquinha), no âmbito do exercício de cooperação militar bilateral "Deep Infil". O primeiro acidente envolveu um militar alemão, que sofreu ferimentos graves, sobretudo nas pernas, em consequência de uma queda.



Segundo apurou o CM, o paraquedas tocou num cabo de média tensão, o que precipitou a queda. A vítima foi encontrada junto à estrada da Amoreira, em Martinchel, por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Ourém, que regressava ao quartel numa ambulância de socorro, depois de ter deixado um doente no Hospital de Abrantes. O militar foi estabilizado no local por equipas médicas do INEM e do Exército português e da Alemanha, que acompanhavam o exercício. Posteriormente foi transportado de helicóptero para o Hospital de S. José, em Lisboa.





O outro acidente envolveu um sargento português, que na aterragem no aeródromo militar de Tancos sofreu ferimentos nas pernas e na coluna, tendo sido transportado para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.