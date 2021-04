Jovem paraquedista morre após despiste à entrada do Regimento de Paraquedistas de Tancos

Um militar paraquedista, de 23 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, após o carro que conduzia se ter despistado e embatido com violência contra o muro junto à entrada do Regimento de Paraquedistas de Tancos.



Guilherme Afonso, natural de Entradas, em Castro Verde, no distrito de Beja, era o único ocupante do carro e chegava à unidade do Batalhão Operacional Aeroterrestre. O acidente deu-se na curva que antecede a porta de armas e entrada da base militar, vindo de Vila Nova da Barquinha.

