O Ministério da Administração Interna determinou a expulsão do guarda Carlos Pereira Lima, que perseguiu magistrados de Vila Verde. A decisão disciplinar surge depois de o militar ter sido condenado em julho, no Tribunal de Braga, a quatro anos e quatro meses de pena suspensa. Durante o decorrer do processo, o arguido chegou a estar cinco meses em prisão preventiva.





A perseguição começou depois de Carlos Pereira Lima ter sido condenado em dois inquéritos no Tribunal de Vila Verde. Revoltado, o homem passou a fazer publicações no Facebook em que difamava e ameaçava uma juíza e dois procuradores. Também começou a assistir a julgamentos dos magistrados para os intimidar. Tem de pagar nove mil euros às vítimas.