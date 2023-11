Militar dos comandos sofre ferimentos na mão em acidente com granada fora do período de instrução

Um militar, com cerca de 20 anos, sofreu ferimentos numa mão na sequência de um acidente com uma granada de mão fora do período de instrução, na noite de quarta-feira, no interior das instalações do Regimento de Comandos, em Belas.O Exército abriu, conforme procedimento obrigatório, um Processo de Averiguações para entender o motivo pelo qual o militar tinha uma granada fora da instrução.O militar, que recebeu 14 pontos na mão direita encontra-se estável, após intervenção no Hospital Amadora-Sintra. A lesão não é impeditiva e o jovem já regressou, esta segunda-feira, ao serviço.