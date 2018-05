Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar paraquedista ferido com tiro na coxa

Acidente ocorreu num treino de fogo real em S. Jacinto, Aveiro.

01:30

Um militar paraquedista do Exército ficou esta quarta-feira ferido devido a um tiro, na coxa esquerda, num treino de fogo real em S. Jacinto, Aveiro.



Foi assistido pelo INEM e já recebeu alta.



A sessão de treino inseria-se no aprontamento da força para a República Centro-Africana.



Faziam tiro real com uma metralhadora 7,62 mm quando a mesma terá sofrido uma falha e, ao ser desencravada, disparou de forma fortuita, ferindo o militar de raspão.