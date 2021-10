As Forças Armadas, em que tradicionalmente a dependência mais comum é a de bebidas alcoólicas, têm-se deparado com um crescente número de casos de adição às novas tecnologias, internet e jogo. “A pandemia veio aumentar o número de dependências ao jogo patológico e ecrãs”, alerta ao CM a tenente Carolina Rodrigues, da Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo (UTITA) do Hospital das Forças Armadas.