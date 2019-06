Militares da GNR agredidos por homem alcoolizado em Gondomar

Um homem de 25 anos foi detido esta quinta-feira à noite por injúrias e agressões a militares da GNR do posto de Fânzeres, em Gondomar.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte da GNR do Porto, os militares foram assistidos no posto pelos Bombeiros e não necessitaram de tratamento hospitalar.



O agressor mostrava sinais que se encontrava alcoolizado, ficando agressivo e tendo danificado material do posto.



O homem foi depois transportado para a ala de psiquiatria do Hospital de São João, no Porto.