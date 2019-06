Militares da GNR baleados em Coimbra

Militares da GNR, que estavam numa operação de fiscalização rodoviária na madrugada deste sábado, foram baleados com uma arma de fogo, em Coimbra.



Na sequência da fiscalização, no âmbito da Operação Baco, uma viatura foi abordada pela GNR junto ao posto de combustível da Repsol de Cernache, no IC2, perto da entrada para a A13.





Quando abordados, os suspeitos dispararam contra os militares que se encontravam em serviço. De acordo com o que oapurou, os vidros da viatura da GNR partiram e os militares ficaram com ferimentos na cara e nas mãos.O alerta foi dado às 01h10.Além da GNR, também a Polícia Judiciária de Coimbra, duas ambulâncias e os Bombeiros de Condeixa foi mobilizados para o local.Os suspeitos do tiroteio estão em fuga.Em atualização