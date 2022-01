A GNR da Guarda deteve, em 2021, pelo menos 26 homens por violência doméstica, sendo que a maioria dos suspeitos foram libertados com a proibição de se aproximarem das vítimas.A última detenção do ano por este tipo de crime aconteceu no concelho de Trancoso. O agressor, de 49 anos, foi detido por suspeitas de agredir e aterrorizar a mulher, dez anos mais velha. Ficou proibido por um juiz de se aproximar a menos de 500 metros da vítima, sendo controlado com pulseira eletrónica.