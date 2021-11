Militares do exército português instalam ponte em Miranda do Corvo

Uma ponte militar foi instalada esta sexta-feira de manhã para ser possível restabelecer a passagem entre as duas margens do Rio Dueça, na localidade de Trémoa, em Miranda do Corvo.



Durante um temporal que se fez sentir na região no passado dia 30 de outubro uma infraestrutura que ligava as duas margens colapsou e a passagem de um lado para o outro deixou, até esta sexta-feira, de ser possível.





Em comunicado, o Exército Português salienta que a construção da ponte militar "permite melhorar de forma significativa as condições de mobilidade das populações que, sem possibilidade de passagem, teriam que percorrer uma distância de cerca de 10 quilómetros para poderem ter acesso direto aos transportes públicos".A ponte militar destina-se apenas ao trânsito de peões e prevê-se que só fique no local durante três meses, altura em que a construção de uma nova ponte estará finalizada.A "colocação de um passadiço construído a partir de uma ponte militar tipo Treadway com configuração de um trilho com 1,5m de largura e um comprimento total de 28 metros e respetivas rampas de acesso", pode ainda ler-se no comunicado que diz também que na operação participaram 10 militares.