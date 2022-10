Praças, sargentos e oficiais das Forças Armadas vão, pelas 17h30 desta terça-feira, reunir-se em “tribuna pública” junto ao Ministério das Finanças para denunciar “condições complicadas a nível de remuneração”, com principais implicações no recrutamento e retenção. “O efetivo está cada vez pior”, disse ao CM o tenente-coronel António Mota, da Associação de Oficiais das Forças Armadas - que com a Associação Nacional de Sargentos e a Associação de Praças apoiam a iniciativa.





Alertam que não são ouvidos pelo Governo na negociação das remunerações. “O caminho é a obrigatoriedade de se negociar com as associações. Tudo vamos fazer para que aconteça”, afirma. António Mota recorda que a Organização Europeia de Associações Militares e Sindicatos (Euromil), em nome das três associações, pôs na Europa uma queixa contra o Governo. As recomendações devem chegar em breve. Em circunstâncias semelhantes, Irlanda e Itália foram obrigadas a incluir as associações militares na negociação coletiva.