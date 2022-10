A Associação de Praças quer que os soldados e grumetes das Forças Armadas comecem a carreira com um ordenado-base (sem suplementos) de 809 euros/mês brutos, mais 104 que os 705 euros atuais. Na mesma proposta apresentada ao Parlamento (ver infografia), as diferenças para o praticado atualmente variam, dependendo do posto e dos anos de serviço, até mais 600 euros.









