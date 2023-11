Militares portugueses inativam seis minas marítimas no mar Báltico

Uma equipa de mergulhadores sapadores, da Marinha, inativaram esta semana seis minas marítimas no decurso de uma missão da NATO no mar Báltico, adiantou aoo Estado-Maior-General das Forças Armadas.Os elementos do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º 3 estão embarcados no navio alemão FGS BAD BAVENSEN, integrado na missão da NATO denominada Standing NATO Mine Countermeasures Group One.Esta força concluiu "com sucesso a Operação Historical Ordnance Disposal, na Estónia". A equipa de Mergulhadores efetuou operações conjuntas com o caça-minas alemão, identificando e inativando seis minas de antigos conflitos militares."Este tipo de operações de extrema importância para a segurança de todos os que usam o Mar Báltico, visam retirar ou neutralizar a ameaça proveniente de material de combate oriundo dos antigos conflitos militares da região, nomeadamente, minas marítimas, torpedos e bombas de avião", refere a mesma fonte.