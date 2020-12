Ministério Público acusa 37 pessoas ligadas aos "No Name Boys" de 261 crimes violentos

membros dos Casual, a ala mais radical dos

homicídio qualificado na forma tentada, atentado à segurança de transporte rodoviário, ofensas à integridade física, furto e dano. Crimes como os grafitis insultuosos na casa de Bruno Lage, na altura treinador dos encarnados, e as agressões a adeptos do Sporting e FC Porto estão também em cima da mesa.Tal como ojá havia noticiado, o grupo que planeou o ataque ao autocarro do Benfica dividiu-se em três grupos: um monitorizou a hora de saída e percurso do autocarro da equipa entre o Estádio da Luz e o centro de estágios do Seixal; outro vigiou os movimentos da polícia; e o terceiro concretizou o ataque - às 22h30, várias pedras foram arremessadas contra o ‘vermelhão’ em plena A2, com a viatura a 100 km/h.Uma das pedrasSeis dos sete detidos da claque No Name Boys, no âmbito daficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, enquanto aguardam julgamento.Foram indiciados por um crime de homicídio na forma tentada, por dois crimes de roubo, por vários crimes de agressão e por situações de dano e de furto.