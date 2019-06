Ministério Público acusa oito carteiristas estrangeiras

As oito carteiristas, todas estrangeiras, tinham como alvo turistas em Lisboa.Não se contentavam apenas com o dinheiro que as vítimas transportavam, fazendo ainda uso dos cartões de crédito subtraídos para efetuarem compras de elevado valor, nomeadamente vestuário, acessórios e ainda peças de joalharia.Foram todas acusadas pelo Ministério Público dos crimes de furto qualificado, burla informática e falsificação de documento.As ladras integravam, segundo o Ministério Público, um "grupo organizado", cuja cabecilha se encontra em prisão preventiva desde 7 de dezembro passado, devido ao perigo de fuga e continuação de atividade criminosa.As restantes arguidas estão com Termo de Identidade e Residência.